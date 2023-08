Quando ti puoi liberare dalle ricevute di vecchie bollette? Cosa dice la legge

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sei sommerso di, ma hai paura di buttarle? Bene, qui appresso vedremo di chiarire come devi comportarti e dopo quanto tempo legettare senza ripensamenti. La maggior parte degli utenti preferisce conservare gelosamente lee già pagate con le relativedi pagamento, perché non si sa mai: metti caso che ti chiedano di pagare di nuovo, come fai a dimostrare che lo hai già fatto? Andiamo a scoprire le tempistiche medie e tutte le informazioni nelle righe a seguire. In effetti in genere si sconsiglia di buttare subito le. Questo perché, come siva, in caso di contestazione in assenza di una ricevuta si rischia di diventare morosi, anche se si è sicuri di aver pagato. E in ogni caso, una ...

invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ... Per ogni tuo interesse,avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ... Per ogni tuo interesse,avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail....c'è stata una violenta grandinata. Tutto ciò non ha aiutato, anzi. Speriamo di trovare un ... Per ogni tuo interesse,avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

Reddito di cittadinanza, ecco quando puoi richiederlo di nuovo se ti ... Money.it

Il 68% di chi vota Forza Italia lo vede come erede del padre. Fino alle Europee però non sono attese svolte In Forza Italia ne sono convinti tutti: «Sì, a Pier Silvio Berlusconi la politica piace molt ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...