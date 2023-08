Quando Marcello De Angelis diceva | «Non so nulla della strage alla stazione di Bologna»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 agosto 2023) È venerdì primo ottobre 1993.Desi trova davanti ai giudici di. Lo hanno convocato in aula come testimone, quindi deve dire la verità. Ha da poco finito di scontare la pena di cinque anni e mezzo per associazione sovversiva. Ma non ha ancora fondato il gruppo 270 bis. E a domanda (chiarissima) risponde: «Non sosui fatti di Ustica e diper mia scienza diretta». Ovvero l’esatto contrario di quello che dirà invece su Facebook trent’anni dopo. Ovvero: «Con ladinon c’entranoFioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza». Una posizione che Deha ribadito il giorno dopo. E che si è rimangiato invece a 48 ore di distanza. Sull’onda ...