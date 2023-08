Quale obiettivo per il Napoli? De Laurentiis risponde in diretta

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un Desenza freni ha parlato quest’oggimente da Castel Di Sangro, dove i primi obiettivi stagionali sono stati rivelati. Ore senza pausa quelle vissute in casanegli ultimi giorni, complici gli acquisti di Natan e Cajuste nonché le sempre più insistenti voci inerenti all’interesse per Gabri Veiga. Nel frattempo, nel sempre più azzurro comune di Castel Di Sangro, Aurelio Deè intervenuto ai microfoni di SkySport. Obiettivi stagionali nonché aggiornamenti sul futuro del club partenopeo sono stati difatti rivelati dal patron azzurro. Obiettivi stagionali, Desenza freni Un Dealquanto fiero quello raggiunto quest’oggi dai microfoni di SkySport. Intervistato dall’emittente satellitare infatti, il patron azzurro non ha nascosto i ...