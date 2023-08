Putin fa riscrivere i libri scolastici esaltando Stalin e l’Urss E prepara Mosca alle “guerre stellari”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il nuovo libro di testo che gli studenti russi porteranno sui banchi di scuola a partire da settembre riscrive “la storia degli ultimi cinquant’anni” finovicende attuali del conflitto in Ucraina (bollato come “Stato nazista” nei nuovi manuali) e con questa operazione il presidente Vladimir, “eccezion fatta per Lenin, recupera in toto la storia come veniva raccontata ai tempi die di Breznev” e del. Lo scrive Paolo Mieli nel suo editoriale pubblicato oggi sul Corriere della Sera. Mieli spiega la strategia di: rivalutare“Fondamentalmente”, sottolinea Mieli, “ha gettato a mare Lenin stabilendo una continuità tra la stagione degli zar che hanno fatto grande la Russia (Caterina II, Alessandro III) e ...