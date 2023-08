Il sindaco di Montevarchi scrive una lettera aperta temendo per il futuro del servizio. L'azienda sanitaria smentisce.... si è riunito questa mattina per fare ilsulla nomina del nuovo Amministratore Delegato di ... NUOVO AD DI IREN Curriculum vitae Informazioni personali Nome PAOLO EMILIO SIGNORINI Anno di...Ladel modo di dire Quella dell'avvocato del diavolo è una figura che l'attuale Codice di ...perso il suo contesto religioso originale ma ha mantenuto il suo significato di presentare un...

Punto nascita della Gruccia. Botta e risposta tra Chiassai e la Asl LA NAZIONE

Il sindaco di Montevarchi scrive una lettera aperta temendo per il futuro del servizio. L’azienda sanitaria smentisce.La Asl Toscana Sud Est, in una nota, replica alle dichiarazioni del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, e sottolinea come non ci sia alcuna intenzione di chiudere il Punto nascita dell’Os ...