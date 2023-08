Puglia | bagnini al cellulare non salvano minore in mare | multati

(Di giovedì 10 agosto 2023) Non si sono accorti che una ragazzina stava annaspando inperché guardavano il. È ciò che è successo a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove duesono statiper oltre 2mila euro dal personale della locale capitaneria di porto. Invece di soccorrere lache stava per annegare in, avevano gli occhi puntati sullo smartphone. A salvare la ragazzina ci ha pensato il titolare dello stabilimento balneare vicino.

Inutile anche l'intervento di alcunidi un lido non molto distante dal punto dove il ragazzo è annegato. - - > Il fatto è accaduto domenica, quando, secondo quanto riporta la Repubblica Bari ,...Due persone sono morte in mare nel giro di poche ore oggi in Italia. La prima vittima in, l'altra in Toscana. Un ragazzo di 19 anni è annegato mentre si trovava in acqua nella zona ...di ...

Nelle spiagge libere si verifica il maggior numero di annegamenti, dovuti alla mancanza di conoscenza del mare e dei suoi pericoli da parte dei bagnanti. Nel servizio le voci di Roberto Sorgente, Coor ...