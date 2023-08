Psg | via Neymar e Mbappé | ultime news calciomercato

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Secondo L'Équipe anche Verratti, Ekitiké e Bernat non avrebbero futuro con i campioni del campionato di calcio francese Rivoluzione nel Psg secondo ledel. L’attaccante brasiliano, il centrocampista italiano Marco Verratti, l’attaccante francese Hugo Ekitiké e l’ex terzino sinistro del Bayern Juan Bernat non avrebbero futuro con i campioni del campionato di calcio francese, secondo L’Équipe. La notizia arriva dopo il no incassato da parte di Kyliansi è trasferito dal Barcellona al Psg nel 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro e il suo contratto a Parigi, da 30 milioni all’anno, è valido fino al 2027. Il padre diaveva smentito una possibile partenza del figlio. “Non posso confermare alcuna notizia che ...