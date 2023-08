Psg | Sport | Neymar pronto a tornare al Barcellona L’operazione coinvolgerebbe anche l’Al-Hilal

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo aver speso milioni su milioni, è iniziato l’emigrazione dal Paris Saint-Germain. Lionel Messi è andato all’Inter Miami, Kylian Mbappé è promesso sposo del Real Madrid e orasembraa dire addio al club parigino. Il brasiliano non ha mai nascosto di volerun giorno ale, stando a quanto riportato da, questa potrebbe essere la volta buona. Secondo il sito, infatti,potrebbe essere acquistato dalfirmando un contratto quadriennale, per poi passare in prestito per un anno nel club blaugrana. Uno scenario molto intricato ma che, per accontentare tutte le parti, potrebbe rivelarsi davvero quello giusto. PFace.

L'attaccante brasiliano pare possa non rimanere alla prossima stagione e nel bel mezzo della ... Xavi si è espresso sulla questione ai microfoni di Rmc: "No, questa volta non dirò nulla. L'...L'ex centrocampista del Pescara è finito ai margini della squadra e potrebbe partire ma, stando a quanto riportato da RMC, i transalpini non hanno ancora ricevuto l'offerta giusta per cedere il ...Secondo la stampa spagnola che sta seguendo la vicenda con grande passione, ilavrebbe addirittura pensato ad un piano estremo per riuscire a trattenere il giocatore o comunque per dettagli ...

Neymar e il PSG vogliono dirsi addio: per Sport può andare in prestito al Barça via Arabia TUTTO mercato WEB

Il calciomercato del PSG continuare a dare i suoi colpi di scena: fuori dal progetto, il centrocampista Verratti può andare all'Al Hilal, si cerca l'accordo ...Marco Verratti è in uscita dal Psg, ma la destinazione non è nota: nelle ultime ore Barcellona e Bayern Monaco avrebbero espresso interesse.