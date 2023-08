Psg | si attende l’offerta giusta per Verratti | non bastano i 45 milioni dell’Al-Hilal

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il Paris Saint-Germain prosegue nella sua opera di ricostruzione della squadra, mettendo fuori dal progetto tutti i calciatori che non hanno le giuste motivazioni per rimanere a giocare alla corte di Luis Enrique. Oltre ai vari Mbappé e Neymar, anche il futuro di Marcoresta avvolto dal mistero. L’ex centrocampista del Pescara è finito ai margini della squadra e potrebbe partire ma, stando a quanto riportato da RMC Sport, i transalpini non hanno ancora ricevutoper cedere il giocatore. L’Al-ha offerto 46di euro, ma il Paris Saint-Germain gioca a rialzo e chiede di più. SportFace.

Il difensore spagnolo ha deciso di non rinnovare il contratto e lasciare ila luglio, ma sono ... Dunque siun'offerta dalla Saudi Pro League o da un altro club della Mls. window.A centrocampo, invece, il giocatore scelto è sempre Renato Sanches : siil via libera delal trasferimento in prestitoPer il centrocampo, Renato Sanches resta il profilo prescelto : siil via libera delal prestito.

Psg, si attende l'offerta giusta per Verratti: non bastano i 45 milioni ... SPORTFACE.IT

Il club giallorosso vuole sistemare la rosa in tempi brevissimi in vista dell'inizio del campionato che è fissato per domenica 20 agosto contro la Salernitana.In casa PSG continua a tenere banco il futuro di Kylian Mbappé: il francese ha comunicato la sua decisione alla dirigenza ...