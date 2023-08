' Psg | Mbappé ha preso la sua decisione | ecco cosa farà'

Leggi anche Ranieri su calciomercato Arabia Saudita: "Fanno qualcosa di molto intelligente", via Neymar e: ultime news calciomercato Calciomercato Roma, Milik e Zapata per attacco: Juve e ...PARIGI - Non sembra avere fine il caso legato a Kylian, sempre più protagonista di questa sessione di mercato. Dopo sorprese , svolte e la clamorosa decisione del, la telenovela si arricchisce con un nuovo colpo di scena. A riportarlo il ......compreso, ha già un accordo) la sua stella.non ha esercitato l'opzione " legalmente scaduta lo scorso 31 luglio " per rinnovare il contratto con ilfino al 2025, diventando un vero e ...

Mbappé: 'Mai discusso con Psg prolungamento oltre il 2024' Agenzia ANSA