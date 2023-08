PSG | con Verratti e Neymar fuori dal progetto reintegrati Paredes e Wijnaldum

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Consempre piùdaldel PSG, Luis Enrique reintegra in rosaA due giorni dall’inizio della Ligue 1, il PSG deve fare fronte ai numerosi esuberi in rosa, in attesa dei nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da TMW, Luis Enrique e Campos avrebbero già avvertito Marco, Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat di non rientrare più nel. Intanto in rosa rientrano Abdou Diallo, che ha convinto Luis Enrique nell’amichevole con il Lorient. Altri due nomi, per quanto arrivino da una stagione non facile in serie A, sono Leandroe Georginio