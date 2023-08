Pronostico Bitesize | Tombense vs Sport Recife – 12 08 23

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Concorrenza: Brasile Serie B Mercato:pareggia nessuna scommessa Probabilità: 17/20 @Pribet Due squadre che si trovano a darsi battaglia agli estremi opposti della classifica di Serie B, losi recherà all’Almeidao nelle prime ore di sabato mattina quando incontreranno il. A partire dai padroni di casa, che hanno subito un doloroso crollo nel secondo tempo in casa dell’Atletico GO a metà settimana, ilsi trova nel bel mezzo di un vero e proprio blip da incubo. Dopo essere stati colpiti da una sconfitta per 3-2 ricca di azione, gli uomini di Marcelo Chamusca hanno raccolto solo un punto in una delle ultime quattro presenze consecutive in Serie B. Aprendo agosto con una sconfitta per 1-0 per ...