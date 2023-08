Prof Mariano Franzini Sioot | “Mal di schiena | tutti i vantaggi dell’uso dell’ossigeno ozono terapia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il trattamento è stato riconosciuto dall’Istituto superiore di sanità come alternativa all’intervento chirurgico Bergamo,10/08/2023 Il mal di, complici le posture scorrette che si è portati ad assumere per esempio per guardare il telefonino, è sicuramente una delle patologie più diffuse nella società di oggi. Si tratta infatti di una malattia che colpisce persone di tutte le età, ragazzi compresi, e che può ripresentarsi più volte, anche in modo ravvicinato, se non la si affronta correttamente. La malattia, quindi, ha un impatto non di poco conto sulla vita quotidiana delle persone, così risulta fondamentale individuare lapiù adatta per affrontare e gestire la problematica. In questo senso è fondamentale il contributo, riconosciuta ufficialmente ...