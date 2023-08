Prima Pagina IN Edicola | l’Inter vince ma Sommer delude Idea Arnautovic

(Di giovedì 10 agosto 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Inter, tentazione: non solo Balogun e Teremi, spunta anche l’austriaco. Marotta pensa al centravanti del Bologna ma Thiago Motta non vuole cederlo.all’esordio (papera e rigore provocato): 4-3 al Salisburgo. TUTTOSPORT Inter show: mae la difesa fanno acqua. Inzaghi subisce 3 gol più uno annullato per un pelo e due rigori sbagliati. L’attacco invece ...

Qualche tempo fa ci girò ladi un giornale messicano in cui apparivamo noi, come Ochoa's Boys'. Inaugurazione in grande stile: Pontecagnano tinta di granata e del giallo della...Unadi storia dolorosa e segnata da presenze e ombre inquietanti. Il rispetto per le ... Sono convinto che chi rappresenta le Istituzioni abbia il dovere di denunciare, inbattuta, l'orrore ......relazione è giunta al capolinea durante il falò di confronto anticipato e forse anche un po'. ... Molti telespettatori si chiedono come sia riuscito Brunetti a voltarecosì velocemente e in ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Respinti!” Tutto Napoli

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mancato scambio tra Lukaku e Vlahovic: "Respinti!". In taglio alto spazio all'Inter che batte 4-3 il ...Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al secondo colpo di mercato del Napoli: "Ecco Cajuste, uno svedese per Garcia. Nome a sorpresa: ha 22 anni e sarà ...