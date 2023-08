Previsioni meteo | caldo africano in arrivo a Milano non solo a Ferragosto

(Di giovedì 10 agosto 2023)del: sue la Lombardia inuna nuova ondata di. Sarà quanto ci aspetta per la settimana die oltre. Le temperature andranno via via intensificandosi toccando punte anche di 35 gradi.inPienamente confermata la circolazione sull’Europa e sull’Italia nei ...

Così come a luglio, il mese più caldo mai registrato da quando ci sono rilevazioni... Possibili 7 - 8 gradi in più rispetto alla media Guardando nel dettaglio ledei prossimi giorni, ...- La situazione del tempo di oggi in ...Leggi ancheItalia,: fino a venerdì 11 agosto niente afa poi torna il gran caldo Dal weekend le temperature inizieranno a salire ovunque: i primi 38°C si registreranno in Sardegna ...

Previsioni meteo, nel weekend tornano caldo e afa la Repubblica

Dal fine settimana e per almeno dieci giorni è prevista, su tutto il Paese, una nuova ondata di temperature torride causata dall’anticiclone subtropicale di origine africana proveniente dalla Spagna, ...Liguria. L’anticiclone atlantico si allunga sull’Europa e favorisce l’afflusso di correnti fresche e secche sulla Liguria. Ecco le previsioni meteo per oggi e i prossimi giorni secondo Arpal.