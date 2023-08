Premier League 2023 2024 | prima giornata | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il, le date, glicon le dirette in tv e indelladi. Venerdì sera apre il calendario ufficiale il Manchester City ancora una volta detentore del titolo, atteso dalla trasferta contro il Burnley. All’Arsenal il primo lunch match di questa stagione, sabato alle 13:30 contro il Nottingham. Domenica, oltre al Tottenham impegnato contro il Brentford, l’atteso big match di questo primo turno tra Chelsea e Liverpool. A chiudere lasarà il Manchester United lunedì sera contro il Wolverhampton all’Old Trafford. Anche quest’anno lapotrà essere vista su Sky Sport e NOW, che trasmetteranno una selezione di ...

Resta quindi da capire fino a quando le stelle europee e sudamericane saranno disposte a rimanere lontane dalla Champions (quella asiatica è inguardabile) o da tornei comesolo per ...La decisione di Victor Osimhen di fronte all'offerta dell' Arabia Saudita è arrivata, col sognosullo sfondo. Lo racconta l'edizione odierna di Repubblica: "Ingaggio monstre da 40 ...Sicuramente contratti faraonici fuori mercato per qualsiasi club europeo , tanto che la Serie A e la Ligue 1 - campionati minori rispetto a, Liga e Bundesliga - sono i territori di ...

Addio concreto: c'è la Premier League, il Milan fa cassa Spazio Milan

"Holm all’asta tra 4 società. 'Ma alle nostre condizioni'", titola il Quotidiano Sportivo. Oltre a Sassuolo, Juventus e Atalanta anche un club della Premier League. Il direttore Macia: "Sanno cosa ...Calciatore già operato al menisco, ora dovrà attendere quattro mesi per tornare in campo: brutta notizia per i tifosi I maggiori campionati europei sono ormai alle porte e dopo una estate ricca di col ...