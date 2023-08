(Di giovedì 10 agosto 2023) PARMA - In riferimento all'articolo apparso sulla Gazzetta di Parma in data 9 agosto 2023 dal titolo "a rischio?", il Comune di Parma smentisce categoricamente quanto espresso. Non c'è alcuna intenzione ...

Inai recenti articoli di stampa riguardanti il parto avvenuto lo scorso 7 agosto a Gorghetto di ... ritiene doverose alcune, per aiutare la corretta comprensione dei fatti. L'evento ...Il Comune di Parma sta conducendo in trasparenza le relazioni con la società Parma Calcio e non esiste alcuna discussione inalle altre aree citate nell'articolo.... il deputato di Forza Italia ne fa una questione di'perché il fatto che ci si sia accorti, ... Bene dunque learrivate dal Mef . E ovviamente in Parlamento ci sarà modo per ...

Precisazioni in merito a dichiarazioni espresse dall’Osservatorio Stadio Tardini sul Parco Ferrari Emilia Romagna News 24

La Regione Campania smentisce le notizie di stampa che “travisando - come i commenti che ne sono seguiti - i contenuti di una recente relazione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle R ...Riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta dell'azienda in merito alla segnalazione di una persona disabile la quale, dopo che era saltata la domiciliazione bancaria di due bollette e le era s ...