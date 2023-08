Power Basket | il Dg Parrella | “Staff e roster di qualità Salerno merita basket di alto livello”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn attesa del raduno pre-campionato fissato per il 22 agosto, lacontinua a delineare il proprio organigramma e ildi giocatori che affronteranno la stagione 2023/24. Ai riconfermati Lucas Chavez, capitano e guardia, Mattia Zampa (ala piccola) e Paolo Zanini (ala grande), si aggiungono le new entries Nicolò Basile (playmaker), Bozo Misolic (centro) e Uchenna Ani (ala grande), che offronoe diverse opzioni al gioco di Coach Mario Menduto e lotecnico. Dopo l’ufficializzazione dellodirigenziale, la società del Presidente Renis ha completato lotecnico con l’arrivo dell’Assistant coach Titto Carone e dell’Head of Performance Elia Confessore, ex Scafati (A1) e preparatore della ...