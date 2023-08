Polemiche sul post | Rama risponde | “Ora siamo l’America per l’Italia”

Leggi su notizie

(Di giovedì 10 agosto 2023)sulche ha pubblicato sui social, in merito a ciò il premier albanese Ediha provato a fare chiarezza in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” E’ bastato un semplice meme per scatenare letrae l’Albania, Due immagini in una: la prima quella che raffigura 20mila migranti albanesi giunti nel Paese l’8 agosto del 1991 al porto di Bari con la nave Vlora. Una immagine che è passata alla storia. Tanto da diventare il simbolo della migrazione dall’Albania al. L’altra, invece, sono gli italiani che partono per le ferie estive (di questo anno). In questo modo ha voluto ironizzare il premier albanese Edisul turismo che vede come protagonista il proprio Paese. Il premier dell’Albania, Edi ...