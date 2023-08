...primo piano Dopo l'incontro ufficiale con Joe Biden alla Casa Bianca, l'Ue dice sì all'Italia sulla terza rata e alle modifiche per la quarta La Commissione europea ha inviato la sua......primo piano Dopo l'incontro ufficiale con Joe Biden alla Casa Bianca, l'Ue dice sì all'Italia sulla terza rata e alle modifiche per la quarta La Commissione europea ha inviato la sua...... confermando le nostre preoccupazioni, il governo Meloni cancellava dalproprio i fondi ...5 milioni di euro, allontanando definitivamente qualsiasisul progetto stesso; e senza dire ...

PNRR: valutazione della documentazione pervenuta a seguito soccorso istruttorio. In allegato un modello di verbale Orizzonte Scuola

Bilancio (Politica) «Il ministro Fitto ci ha detto che fino a quando Bruxelles non decide si va avanti con i piani. Chi ha perso il reddito di cittadinanza può cadere nello sfruttamento, spero che l’e ...Molto probabilmente non si arriverà in tempo al 2024 per l'assunzione di 70 mila insegnanti come previsto dal Pnrr. Ecco perchè il Governo ha chiesto a Bruxelles una proroga di 2 anni dato che ci sono ...