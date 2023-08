PNRR Valeriani PD | “Dopo definanziamento governo | trovare risorse regionali per completare i progetti di riqualificazione a Corviale e a Tor Bella Monaca”

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Ho presentato una mozione in Consiglio regionale per impegnare la Giunta Rocca a reperire leeconomiche necessarie al completamento degli interventi relativi ai Piani Urbani Integrati del Comune di Roma. In particolare, iriguardano il Polo del benessere nel complesso del Santa Maria della Pietà, con un investimento previsto di oltre 50 milioni di euro, il Polo della sostenibilità nel quartiere di Tor, con una spesa di circa 70 milioni di euro, e il Polo della solidarietà a, con un impegno di circa 50 milioni di euro” dichiara Massimiliano, consigliere regionale del PD. “Questo programma di opere, infatti, è stato definanziato: ilMeloni ha eliminato tali interventi dal, con la ...

... Però effettivamente i vari Mancini, Ciarla, Zingaretti,, Leodori da diversi mesi sono in ... come Expo 2030, ma penso anche al termovalorizzatore, ai fondie all'appoggio sul Giubileo, ...Dal ministero invece fanno sapere che l'unico progettosu cui ha autorità la ministra è la ... A capo del settore legislativo c'è invece Antonella(per 38mila euro di indennità), già ...... Però effettivamente i vari Mancini, Ciarla, Zingaretti,, Leodori da diversi mesi sono in ... come Expo 2030, ma penso anche al termovalorizzatore, ai fondie all'appoggio sul Giubileo, ...

Pnrr, l'ex assessore Pd si appella a Rocca: "Trovi i soldi per salvare i progetti" RomaToday

Centosettanta milioni di euro di progetti da recuperare per le periferie romane. E' il "conto della serva" fatto da Massimiliano Valeriani, ex assessore regionale e attuale consigliere d'opposizione.