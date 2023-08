Pnrr | Manfredi | “Per le periferie di Napoli 350 milioni di interventi”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per l’area metropolitana disui fondi del, solo per il recupero delle, ci sono 350diche riguardano la fascia che va dafino a Castellammare di Stabia e coinvolge tutti i Comuni dell’area est.importanti per il recupero del rapporto con il #mare in una fascia costiera densamente popolata. Dopo la decisione del Governo di rivedere il piano del, il ministro Fitto ha assicurato di voler garantire la copertura finanziaria di tutti gliche non rientreranno più nel, ma si tratta per ora solo di una proposta al vaglio di Bruxelles. Ho manifestato la perplessità di modificare le forme di finanziamento in una fase così avanzata, con gare d’appalto ...