Pnrr | Fdi | ' Pd smetta di dire falsità | in Puglia progetti realizzati se Emiliano capace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "A lavar la testa a chi non vuole farsene una ragione, si perde acqua e sapone. Dopodiché non perderemo neanche più tempo a rispondere a chi predilige lo scontro futile e improduttivo. Quello che continua a sfuggire nelle dichiarazioni demagogiche e strumentali dei parlamentari del Pd pugliese è la reale situazione del. Il governo, lo ribadiamo, nella sua proposta di modifica del Piano si pone l'obiettivo di mettere in sicurezza iche in modo irresponsabile sono stati spostati dai precedenti governi, senza verificarne la rendicontabilità e l'ammissibilità, da fonti nazionali al. Per evitare che tutti questifacciamo la fine degli stadi di Firenze e Venezia, il governo sta ponendo rimedio per tempo. Per queste ragioni prima di preoccuparsi sulle eventuali fonti di ...