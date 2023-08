Più scambi di informazioni con i privati La nuova strategia degli 007 Usa

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 agosto 2023) La comunità d’intelligenceStati Uniti, composta da 18 agenzie e organizzazioni con un budget annuale di circa 90 miliardi di dollari, “deve ripensare il suo approccio alloo die approfondimenti”. È quanto recita laNational Intelligence Strategy, 16 pagine pubblicate questa settimana e anticipate dal Wall Street Journal. L’intelligence americana, dunque, appare decisa a uscire dal guscio del segreto per condividere piùcon le aziende, le amministrazioni locali, le organizzazioni non governative e il mondo accademico per contrastare colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, malattie infettive, traffico di stupefacenti, crisi finanziarie e altre minacce transnazionali. L’approccio dei vertici delle agenzie statunitensi alla guerra in Ucraina ...