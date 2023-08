Pillole antivirali ai gatti | migliaia già uccisi a Cipro dal Covid felino | è corsa contro il tempo

(Di giovedì 10 agosto 2023)alle prese con una drammatica ondata di “”. Èilper salvare idell’isola dopo che asono statida un ceppo virulento di coronavirus che si è diffuso in brevenella popolazione felina del Paese. I veterinari sono sul campo per arginare la diffusione del patogeno e tenteranno una nuova via per curare imalati: usare leanti-. Un primo lotto di questiè stato già ricevuto dai servizi, era parte di una scorta originariamente destinata agli esseri umani., virus notato per la prima volta a Nicosia «Abbiamo fatto il ...

Perché leanti - Covid Sebbene il virus felino mutato non sia correlato a Covid - 19 e non possa essere contratto dall'uomo, il principio attivo dellemolnupiravir, si è ......di più farmaci da assumere per via orale (), di solito per 8 - 12 settimane, e cura oltre il 95% dei casi con pochi effetti collaterali, risultando tra i più potenti trattamenti...... rispondendo a una domanda sulla prossima prescrivibilità delleanti - Covid da parte dei medici di famiglia. In collaborazione con Adnkronos Tag: Coronavirus Sanità Vaccini

Corsa contro il tempo per salvarli. I servizi veterinari tenteranno la cura con il molnupiravir originariamente destinato agli umani ...Il coronavirus è solo un brutto ricordo, o forse no Una domanda da porre, in teoria, ai gatti dell'isola di Cipro dove nelle ultime settimane l'emergenza è alle stelle.