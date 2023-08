Piero Chiambretti | “Mi piacerebbe tornare in Rai e chiudere lì la mia carriera | ma…” La rivelazione della ‘piccola peste’ della tv

(Di giovedì 10 agosto 2023) “Mialla Rai elì la mia”.ha sganciato la bomba durante l’incontro a la TerrazzaDolce Vita, il salotto culturale, ideato e condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Tra battute, aneddoti, ricordi e risate la “piccola peste”tv ha spiazzato tutti con una confessione inaspettata sul suo futuro televisivo. Il suo ultimo show, La tv dei 100 e uno, non è stato riconfermato nei palinsesti di Canale 5 e proprio dopo l’ultima puntata – che chiuse in leggero rialzo intorno al 14% di share, cifre certamente non esaltanti -,disse: “Sparisco nel nulla, lascio tutta la televisione a chi la sa fare e al ...

Inoltre, si è parlato di cinema con Pupi Avati, di turismo con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, di spettacolo con Marisa Laurito e, di televisione con Massimo ...Gran finale per il ciclo di talk di d'ADA 2023 venerdi 29 settembre alle 21 con l'incontro con. La rassegna dopo tre anni tornera a Breno, al Cinema Teatro Giardino, per una serata ...Alle esperienze televisive (durante le quali ha lavorato anche con), ha affiancato quelle in radio . L'esordio è stato nel 2016 a Tutti pazzi per RDS in onda sull'omonima emittente ...

Piero Chiambretti, 'mi piacerebbe tornare in Rai' Agenzia ANSA

Continua il Festival Euromediterraneo di Altomonte che, per questa edizione 2023, ha per tema “La Cultura è libertà di esprimersi, di essere, di sognare” ...Bilancio più che positivo per gli incontri culturali de “La Terrazza della Dolce Vita” che hanno illuminato l’estate riminese dal 30 luglio al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel di Rimini. La quar ...