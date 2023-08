Piccoli segreti | grandi bugie con Chiara Francini | su Rai Uno alle 23 | 30

(Di giovedì 10 agosto 2023) Mara, giornalista torinese che lavora per un portale di viaggi, e Luca Visconti, proprietario di un raffinato albergo abruzzese, si incontrano in stazione e si piacciono subito, finendo a letto ...

...fino al sabato sera, quando nella piazza del paese, in un clima intriso di tensione e competizione, viene proclamato il Rione vincitore. Durante la settimana poi, anche i piùsi ......creato per permettere l'effettuazione di attività ludico - didattiche con i visitatori più. ... Attraverso il gioco sarà possibile svelare alcuniche le piante ci nascondono, scoprendone ......mente aperta e una grande sete di conoscenza possono risolvere questo enigma e accedere a... ognuna delle quali gli offrìpezzi del puzzle. Attraverso le parole di un vecchio eremita, ...

Purché finisca bene - Piccoli segreti, grandi bugie su RaiUno ... Guida TV

Bellezza Milano - 12/08/2023 10:58 - Con l'estate in pieno svolgimento, mantenere i capelli belli e sani è una priorità per molti di noi. L'esposizione al sole, alla salsedine e ...Mara, giornalista torinese che lavora per un portale di viaggi, e Luca Visconti, proprietario di un raffinato albergo abruzzese, si incontrano in stazione e si piacciono subito, finendo a letto ...