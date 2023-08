Phisikk du role – Non siamo fuori dal tunnel fenomenologia dell’uroboro

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per convenzione condivisa il nove novembre del 1989, con la caduta del muro di Berlino, è finito il “secolo breve”, quel Novecento a trazione ideologica che ha nutrito generosamente tutto il bene e tutto il male degli ultimi cent’anni del millennio passato. C’è dunque un “prima” e un “dopo” Berlino e la linea di confine è stata la polverizzazione del comunismo, che ha trascinato con sé, nel buco nero delle storie perdute, tutte le altre storie, lasciando in piedi solo la “para-ideologia” del capitalismo digitale, che ha reinventato il canone descritto da Weber e dai grandi classici. Ma questa è davvero un’altra storia. Dunque la politica, dopo quella cesura così definitiva, ha preso un’altra passo, una postura diversa, liquidando i nutrimenti ideologici del Novecento. È avvenuto in tutto il mondo occidentale e anche in Italia. Da noi ci fu una breve stagione intermedia, generata più da ...