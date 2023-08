Perla di Temptation Island 2023 sulla relazione con Mirko | “Non me la sento”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ultima edizione diha sollevato un bel polverone. I protagonisti sono stati messi a dura prova. Alcune coppie, in un modo o nell’altro, sono riuscite a trovare un compromesso e ad andare avanti, mentre per altri non è stato così facile. Nel caso di, per esempio, l’esperienza si è conclusa in modo drammatico. Lui, dopo aver messo tutto in discussione, ha deciso di mettere fine al rapporto con la fidanzata e di andare via con Greta. Nei giorni precedenti, ha parlato delle sue emozioni, mentreancora non è riuscita a esporsi. Nelle ultime ore, però, ha deciso di prendere la parola.rompe il silenzio dopo: l’intervento sui socialsta vivendo un ...