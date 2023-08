Peppino Gagliardi è morto a 83 anni | addio all’autore di Settembre Due volte secondo al Festival di Sanremo

(Di giovedì 10 agosto 2023) E’a 83il musicista e cantautore napoletano. A darne la notizia, con un post sui social, l’amico musicista GiAterrano. Nato nel quartiere Vasto del capoluogo partenopeo, il 25 maggio del 1940,divenne un simbolo di Napoli conosciuto in tutto il mondo. L’apice della carriera negliSettanta, con brani come “”, “Gocce di Mare” e “Ti amo così”, ancora oggi dei classici. Di lui si contano anche 5 partecipazioni aldi, con due secondi posti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

