Peppino Gagliardi | Addio all’Iconico Cantautore Napoletano

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023): L’eredità musicale di un’icona napoletana che ha toccato i cuori con le sue melodie indimenticabili Il mondo della musica napoletana piange la scomparsa di, il celebrenoto per le indimenticabili melodie come “Settembre”, “T’amo e t’amerò”, “Gocce di mare” e “Come le viole”. A 83 anni,ci ha lasciati nella sua residenza romana, lasciando un’eredità musicale straordinaria. Attivo soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, ha partecipato a numerose edizioni del Festival di Sanremo, del Festival di Napoli e di “Un disco per l’estate”, accumulando un seguito affezionato. Con un talento inconfondibile,ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua raffinatezza musicale. Il suo stile unico e la ...