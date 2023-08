Pensioni | gli under 35 al lavoro fino a 74 anni per un assegno «dignitoso» | ecco la ricerca che allarma

(Di giovedì 10 agosto 2023) Per avere una pensione «dignitosa» centinaia di migliaia di giovani che oggi hanno meno di 35dovranno lavorare in mediaa quando ne compieranno 74. E per dignitosa si intende...

under 35 potrebbero andare in pensione a quasi 74 anni: ad affermarlo è la ricerca "Situazione ...pensionistico italiano e portano i cittadini a dover lavorare più a lungo per ricevere...e PIL. Secondo l'ultimo rapporto Eurostat, la spesa pensionistica in Italia rappresenta il ... Per di più, uno scarto retributivo consistente si manifesta tra le donne e uomini giovani ...

Lo studio mette in evidenza anche i bassi importi degli assegni pensionistici che sarebbero loro destinati (ANSA)