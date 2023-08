Pensioni 2024 | Quota 41 | Quota 103 | OD | risolverebbero la denatalità? Parla Perfetto

(Di giovedì 10 agosto 2023) Un paio di giorni fa sulla correlazione pensione anticipata eabbiamo pubblicato un commento del Sign. Rino che riprendeva un’osservazione di Bankitalia, si é sollevato un bel confronto sul portale. All’interno del quale, e per questo lo ringraziamo, é intervenuto anche il nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria. Vi riportiamo dunque le sue considerazoni, che sono sempre degne di nota per i contenuti. Il Sign Rino scriveva: “Quanto sostenuto da Bankitalia sbugiarda clamorosamente la Fornero e quanti sostengono che a causa della bassa natalità occorre innalzare l’età della pensione. E’ vero esattamente il contrario: per incentivare le nascite occorre abbassare l’età della pensione. Leggete quanto sostiene Bankitalia è veramente interessante” così il Dott.: Riforma: ...

Articolo originale pubblicato su Money.it qui:minime, tra aumenti già annunciati e novità: quale sarà l'importo il prossimo anno...tavolo dedicato proprio alledi garanzia per i giovani in vista della Riforma... su cui però il Governo non metterà mano, prevedibilmente, prima del... maxi ponte da 55 milioni per le Olimpiadi di Parigi'). Nel taglio basso spicca la ricerca del Consiglio Nazionale dei Giovani e Eures sullefuture ('Gli under 35 in pensione a 74 anni ...

Riforma pensioni: quali sono le ipotesi per il 2024 lentepubblica.it

Pensioni minime sopra i 600 euro per tutti il prossimo anno. E per gli over 75 si punta ad arrivare a 700 euro.Calcolo pensione futura: ecco quanto prenderò 2 Agosto 2023 L ... su cui però il Governo non metterà mano, prevedibilmente, prima del 2024.