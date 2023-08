PD Caserta | Oliviero ed altri | per il partito è il tempo della verità | si vada al Congresso

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 10 agosto 2023). “In Campania, il presidente De Luca e tantiamministratori lavorano per una prospettiva concreta, mentre c’è ancora chi pensa di alimentare interessate strategie. È questo il momento, tra la perdita di quota e di consenso ed il lavoro necessario per dare forza e rilanciare la prospettiva democratica. C’è la necessità improcrastinabile di ricercare vie di uscita vere e condivisibili per restituire al PD di questa Terra il ruolo che gli compete alla vigilia di ineludibili appuntamenti politici ed elettorali. Dinamiche virtuose e ben distanti da sommari diktat”. Si conclude così una lunga nota sulla situazione del PD in Campania e nelno firmata da Gennaro, Franco De Michele, Ciro Marcigliano, Salvatore Lettera, Pinuccio Moretta e Enrico ...