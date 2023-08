Pazienti preda di Big Pharma | la malattia è un business Intervista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nel mondo occidentale la frustrazione diffusa per una Sanità sempre più scadente sta facendo diventare pericolose le professioni mediche. Negli ultimi 20 anni ilha mutato il sistema delle cure. Una ricerca USA racconta come la gente reagisca aggredendo il personale medico. Tendenza diffusa anche in UK e in Italia Segui su affaritaliani.it

Invece abbiamo ancora tantiche muoiono di tumore. C'è stato un miglioramento della sopravvivenza ma spesso perché i trattamenti vengono fatti prima di come si faceva un tempo oppure in una ...Ma come aiutare chi èdi questo tipo di ansia 'Senza negare il problema o peggio sminuirlo. ... Accolgo i sentimenti di paura e di impotenza dei miei giovani, li aiuto a prendere ...... nell'esercizio delle sue funzioni, crolli letteralmente dopo ore ed ore di lavoro, ina ... creando situazioni di rischio anche per i. Chiediamoci cosa sarebbe successo se l'infermiere ...

Malattie, business, farmaci. I pazienti sempre più preda di Big Pharma Affaritaliani.it

ANCONA- Mattinata intensa quella di oggi (10 agosto), in viale della Vittoria ad Ancona, dove una donna in evidente stato di alterazione psichica ...Carenze di farmaci, cure non mirate, prezzi sempre più elevati. Cosa sta succedendo nella Sanità. Ne abbiamo parlato con l’oncologo ed esperto Riccardo Tirelli ...