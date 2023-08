Paolini-Pegula oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

(Di giovedì 10 agosto 2023) Jasmineaffronterà Jessicanegli ottavi di finale del WTA 1000 di, torneo in programma dal 7 al 13 agosto. Dopo la bella affermazione all’esordio su Donna Vekic, l’azzurra è stata protagonista di un bel colpo di fortuna, con Madison Keys che ha dovuto rinunciare all’incontro di secondo round a causa di un problema avvertito nel corso del match vinto contro Venus Williams. Per la numero due attuale del nostro tennis femminile si sono quindi spalancate le porte degli ottavi, dove però le cose non diventeranno semplici. Di fronte, infatti, avrà una delle giocatrici più ostiche del circuito. Jessicafatica ancora a trovare il successo che potrebbe valere un’intera carriera, ma resta ad altissimi livelli una delle più costanti e lo dimostra settimana dopo ...

sessione serale Sarà Jasmine Paolini ad aprire il programma della quarta giornata all'Omnium Banque Nationale di Montreal con la sfida di ottavi di finale contro la testa di serie n. 4 Jessica Pegula. Paolini e Pegula scenderanno in campo domani (giovedì 10 agosto). Il campo e l'orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora

WTA Montreal, il programma di giovedì 10: Paolini-Pegula alle 17, Swiatek di giorno, Sabalenka di notte Ubitennis

Primi ottavi nella categoria di tornei seconda solo agli Slam per Jasmine Paolini, approdata tra le migliori 16 dell'"Omnium Banque Nationale"