Paolini-Pegula in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

(Di giovedì 10 agosto 2023) Jasminese la vedrà contro Jessicanegli ottavi di finale del WTA 1000 di(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Brava e fortunata la toscana che, dopo aver sconfitto all’esordio la croata Donna Vekic, al secondo turno ha potuto beneficiare del forfait per infortunio della statunitense Madison Keys. Servirà un’altra grande prestazione adesso per tentare di arginare la numero tre del ranking mondiale. Quest’ultima ha bagnato il proprio esordio sul suolo canadese estromettendo in due parziali la kazaka Yulia Putintseva. Sarà la statunitense a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Negli ultimi due appuntamenti, infatti, ha raggiunto i quarti di finale sull’erba di Wimbledon e fatto semifinale la scorsa settimana a ...

