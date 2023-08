(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna, in occasione delladelle stelle candenti, stasera,giovedì 10 agosto, ladi Sansulle mura dell Fortezza di. Appuntamento suDonato, il meglio conservato delle mura UNESCO, per osservare il cielo stellato. Prima, dalle 18.30 una seduta di Ginnastica dei chakra con l’istruttrice Giovanna Paviotti e, partire dalle 19.30, un picnic autogestito sui prati del Baluardo e poi musica dal vivo. L’ingresso all’area sarà possibile da Contrada Donato, a fianco al Duomo da Piazza Grande, attraverso l’ex Caserma Filzi. “Il silenzio e la poca luce dei Bastioni rendono questo un luogo ideale dove godersi il cielo stellato. L’inquinamento luminoso è limitato ed è possibile, in una serata senza nuvole, ammirare una grande ...

Solo un punto supe… Ladi San Lorenzo: pic - nic e musica sotto le stelle sul Bastione diI bambini alla scoperta del piccolo borgo friulano di Prossenicco Note sull'autore ...Solo un punto supe… Ladi San Lorenzo: pic - nic e musica sotto le stelle sul Bastione diI bambini alla scoperta del piccolo borgo friulano di Prossenicco Incidente sulla A4, ...TEMI: eventi friuli eventisan lorenzo eventi palmanoba eventinotiziesan lorenzosan lorenzo friulistelle cadenti stelle cadenti stelle cadenti ...

Palmanova: notte di San Lorenzo con pic-nic sul Bastione Udine20 2020

I professionisti saranno a disposizione per fornire un supporto specializzato Palmanova, 28 lug - "La situazione di emergenza creatasi a Mortegliano e in numerosi paesi della nostra regione ...Palmanova, 28 lug - "La situazione di emergenza creatasi a Mortegliano e in numerosi paesi della nostra regione a causa della forte ondata di maltempo della sera e della notte del 24 luglio scorso non ...