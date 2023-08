In Argentina ha conseguito i patentini sia da arbitro sia da allenatore di. La nuova guida tecnica (dopo le dimissioni ad aprile di Paolo Ragosa) e i progetti legati al settore...... pallavolo ed equitazione: hanno inaugurato il ciclo di eventi le ragazze della Nazionale... Nella prima settimana anche il nuoto in acque libere , senza dimenticare la, con ...... ma che stavolta ha ottime chances di disputare sia la staffetta del migliosia la 4x400 ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...

Pallanuoto femminile, Champions League 2023-2024: ben tre squadre nei preliminari, Ekipe Orizzonte Catania già al main round OA Sport

Sorteggiati giovedì 10 agosto a Manisa, in Turchia, dove sono in svolgimento gli Europei under 17, i gironi della prima fase e del main round della Champions League. Alla fase di qualificazione (8-10 ...Per la prima volta nella sua ventennale storia, la Pallanuoto Trieste parteciperà alla Champions League femminile. Il quarto posto conquistato al termine del campionato di serie A1 2022/2023 ha permes ...