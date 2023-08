Palio della Botte | domani lo start della kermesse

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutomattina, alle ore 10.30, presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, la vice con delega al Turismo, Laura Nargi, l’assessore agli Eventi, Stefano Luongo, ed il parroco, Don Emilio Carbone, interverranno in conferenza stampa sulla ventisettesima edizione del “”, in programma l’11 ed il 12 agosto prossimi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Al Palattinà di Lazzaro (frazione del Comune di Motta San Giovanni), contro Honorio e compagni saranno ini primi tre puntistagione 2023 - 24. L'esordio al Palaunimol ci sarà il 14 ...Tutte le informazioni relative alle modificheviabilità e del traffico cittadino per i giorni relativi aldi Agosto sono disponibili sul portale del Comune di Siena ( https://www.comune.... ora per Jannick Sinner è arrivato il momento di alzare la posta in: per accedere ai quarti ... 5.6 delle linee guidaLegge 9 agosto 2018, n.96. MURRAY - SINNER: IL PRONOSTICO Per Sinner ...

Cavalla abbattuta dopo la caduta nel Palio di Ascoli Piceno. Brambilla: «Fermare queste manifestazioni» Corriere della Sera

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 ...Per la concomitanza con il giorno del Palio di Siena del 16 agosto non si terrà il mercato delle merci in zona Fortezza Medicea – La Lizza ...