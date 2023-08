Palermo | Soleri resta e rinnova fino al 2026

Commenta per primo Era nell'aria da qualche giorno e ora è arrivata l'ufficialità da parte del: Edoardoha rinnovato il suo contratto prolungando la scadenza di un anno e legandosi ai colori rosanero fino al 2026. 'Sono fiero per questo traguardo raggiunto; ringrazio il...Calcio SquadraIl, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha comunicato di aver prolungato il contratto di Edoardo. L'attaccante romano si è legato al club di viale del Fante fino al 30 ...Edoardoe ilinsieme fino al 2026. L'attaccante classe 1997, fa sapere il club rosanero, ha prolungato il suo contratto. "Sono fiero per questo traguardo raggiunto - dichiara il numero 27 della ...

Palermo, la società blinda Soleri: prolungato il contratto dell'attaccante romano PalermoToday

Era nell'aria da qualche giorno e ora è arrivata l'ufficialità da parte del Palermo: Edoardo Soleri ha rinnovato il suo contratto prolungando la scadenza di un anno e legandosi ai colori rosanero fino ...Nel Palermo che farà visita al Cagliari sabato sera per la Coppa Italia, la notizia di giornata è il prolungamento contrattuale dell’attaccante Edoardo Soleri (Fonte: palermofc.com) IL COMUNICATO. “Il ...