Painkiller | la recensione della serie Netflix ispirata ad una terribile storia vera

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 10 agosto 2023) La, 2023. Creata da: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster. Cast: Matthew Broderick, Uzo Aduba, Taylor Kitsch, Clark Gregg. Genere: Drammatico. Durata: 6 episodi/45 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su, in anteprima. Trama:racconta le cause e le conseguenze dell’epidemia di oppiacei in America a partire dagli anni ’80, segue i responsabili, le vittime e la persona che per prima ha indagato per scoprire la verità. Nel 2021 ci aveva provato a raccontarla l’ottima miniHulu intitolata Dopesick – Dichiarazione di dipendenza, poi l’anno successivo il documentario Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras ne ha scandagliato le conseguenze inaspettate vincendo il Leone d’Oro alla 79° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Stiamo ...