Overtourism | quali sono i problemi ambientali e sociali in Italia

...- le lunghe attese per i trasporti causate dal forte afflusso di turisti causate dall' ''... non solo sul ramo comasco ma anche su quello lecchese: paradossalmente località 'di punta'...O alle Fiji, dove la parolaè la più cercata su Google rispetto al resto del mondo. È, ... isono chiamati ad approntare agende con progetti che per ora vanno dall'idea di ...Cosa sta cambiando nel modi di viaggiare Esono le tendenze più importanti Continua a ... Un trend di questo tipo è ideale per ridurre l', ossia l'eccessiva presenza di turisti che ...

Quali sono i problemi ambientali e sociali dell'overtourism in Italia WIRED Italia

Emissioni in aumento, distruzione dei rapporti tra residenti e città, crisi abitativa, danni agli altri settori produttivi con perdita di competitività. Sono i problemi ambientali e sociali dell'overt ...Overtourism, bad tourism, revenge tourism sono infatti solo ... del “reverse tourism”: si scoraggiano o bloccano gli arrivi con misure a volte draconiane quali numero chiuso, campagne “stay away”, ...