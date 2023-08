Otranto | crolla ancora la falesia | zona vietata alle imbarcazioni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nuovo crollo nella Baia del Mulino d’Acqua, nel versante Sud di. Un altro pezzo disi è distaccato dalla parete rocciosa ed è precipitato in mare. Per fortuna,… L'articolo proviene da Puglia24news.

Otranto, crolla una falesia nella baia Mulino d'Acqua: scatta il divieto di balneazione Corriere

I militari hanno pattugliato lo specchio d’acqua e allertato il Comune per i provvedimenti di propria competenza ...Nuovo crollo nella Baia del Mulino d’Acqua, nel versante Sud di Otranto. Un altro pezzo di falesia si è distaccato dalla parete rocciosa ed è precipitato in mare. Per fortuna, ...