Osimhen non andrà in Arabia | De Laurentiis ormai parla solo con Calenda CorSport

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’agente di Victor, Roberto, si sta sottoponendo quasi ad una prova di resistenza per il suo assistito. Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito deglinove incontri con il presidente del Napoli, De, per trovare la quadra sul contratto di rinnovo del centravanti. Denon vuole cederetratta le condizioni migliori per il prolungamento del nigeriano. Almeno per un anno. Denon venderà l’attaccante all’, anche perché il suo unico interlocutore a proposito di Victor è il suo agente. Il quotidiano sportivo scrive: “Gli arabi non si sono (ancora) catapultati in Abruzzo, né fisicamente e né tecnologicamente e il duecentino a cui Adl ha fatto riferimento ...

... cifra naturalmente troppo bassa, posto che De Laurentiis lo valuta almeno il doppio, seancora ... Oltre all'articolo: 'Napoli, nuovo incontro tra ADL e Calenda per il rinnovo di',vedo l'ora che inizi il campionato. Prima di tutto dobbiamo vincere la prima partita, ... Infine su Victor, Chukwueze ha detto: "E' il mio migliore amico, giochiamo insieme da quando ...Nella giornata di ieri Victorè tornato a fermarsi in allenamento. Il centravanti del Napoli , dopo un contrasto di gioco ... Per fortuna gli esami hanno rivelato chesi tratta di nulla di ...

