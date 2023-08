Osimhen Napoli | l’annuncio di De Laurentiis | lo ha promesso ai tifosi!

(Di giovedì 10 agosto 2023), arriva anchedi Aurelio Desul futuro dell’attaccante nigeriano: le sue parole Aurelio De, a Sky Sport, ha annunciato la permanenza di Victoral. LE PAROLE – «resta, ha un contratto per altri due anni e quindi dove dovrebbe andare? I contratti sono da rispettare da entrambe le parti, parliamo di rapporto bilaterale. Conla bilateralità c’è stata dal primo momento, con lui siamo d’amore e d’accordo. State sereni e tranquilli per lui».

resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare'. Il presidente delAurelio De Laurentiis blinda il suo attaccante Victor. "Esistono dei contratti e i contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti perché i contratti sono bilaterali - ...Il presidente azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del centravanti nigeriano, chiudendo ad un addio al: 'resta, ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare ..."Finché la bilateralità c'è e non pende mai tutta da una parte o dall'altra, si va sempre d'amore e d'accordo. E conla bilateralità c'è dal primo momento". Viktorè blindato al. Parola del Presidente, Aurelio De Laurentiis. "resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare Esistono dei contratti e i contratti sono sempre ...

A Castel di Sangro sono giorni frenetici per il futuro di Victor Osimhen, ma del centravanti nigeriano si è ... attribuita a quattro calciatori del Napoli, il portiere Orestis Karnezis e i giovani all ...Il giornalista della redazione sportiva di SKY, Gianluca Di Marzio, ha fatto un focus sul centravanti in forza al Napoli, Victor Osimhen.