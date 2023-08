Ortica | proprietà e usi di questa pianta officinale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’è unaerbacea e perenne. Può raggiungere il metro di altezza; il fusto è eretto, le radici sono striscianti. Presenta foglie lanceolate, verdi brillanti con margini seghettati. La pagina inferiore è ricoperta da una peluria urticante. I fiori sono piccoli, si presentano in grappoli ramificati e hanno un colorito verdino. Il suo nome si riconduce al verbo latino “urere”, bruciare per la sensazione che provoca al tatto. È la maggior dispensatrice di clorofilla del pianeta, motivo per cui le industrie cosmetiche e alimentari se ne servono per estrarre un colorante naturale. Cresce spontaneamente in tutta Italia e in Europa a quote inferiori ai 2000. Le foglie si raccolgono da aprile a settembre, le radici vengono prelevate invece in autunno: entrambe le parti sono utilissime all’essere umano e presentano ...