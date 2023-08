Oroscopo Paolo Fox venerdì 11 agosto 2023 | Leone stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’diFox per oggi,11Ariete Se devi parlare di questioni che non vanno esprimiti subito, oggi, senza aspettare domani. Toro Giornata valida a livello mentale, con una buona resa sul lavoro. Stai uscendo fuori da una situazione complessa. Gemelli La Luna nel segno porta una bella vitalità. Non ci sono limiti in amore, ma hai bisogno di avere più fiducia. Cancro E’ una giornata molto favorevole anche, e soprattutto, se stai aspettando una risposta da tempo.La stanchezza continua e nuove responsabilità pesano: oggi non devi fare il passo più lungo della gamba. Vergine Cambiamenti nell’ambito professionale, lavorativo. D’altronde, è da marzo che tutto sta variando. Bilancia Approfitta di questa giornata per parlare delle cose che ...