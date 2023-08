...evitare che i cookie (quelle informazioni utilizzate per profilare, anche a lungo termine, gli utenti) traccino le attività online dei visitatori e,spesso accade, mettano in moto gli ......un'altra ancor più devastante nel 2024 Complici i media ci viene ta tempo spacciato...la rete con i 5G e accusano di oscurantismo coloro che si chiedono fino a che punto l'assorbimento delle...... si prenderannopunto di partenza le radici che in questi due anni sono state piantate a ... il percorso Nessuno in un angolo , legato alla serata del 24 agosto, edi terra, un progetto di ...

Onde, come il cambiamento climatico le ha rese più alte WIRED Italia

Naufragio al largo di Lampedusa, morte 41 persone. C’erano anche tre bambini tra i migranti scomparsi nelle onde alte più di tre metri. Quattro soli sopravvissuti: due ragazzi e una ragazza minorenni ...Si tratta di una specie esotica originaria del nord America, chiamata Elodea nuttalli, che si sostituisce alle specie autoctone tipiche delle nostre zone. Ecco come la Provincia si sta muovendo per ri ...