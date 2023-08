... il trentenne che ha ucciso venerdì 4 agosto scorso il padre Umberto a. Almeno, questo è ... con gli abiti sporchi di sangue e il coltello usato per l'. Al momento, come deciso dal ...... 64 anni, nella sua abitazione a. L'aggressione è scattata in casa, ma poi la vittima è ... Da cui poi, però, se n'era andato qualche giorno prima dell'... trentenne con problemi di tossicodipendenza, nel pomeriggio di venerdì 4 agosto scorso a. La donna, a quanto sembra chiamata lì dallo stesso autore dell', ha accusato un malore ed ...

Omicidio di Cavernago, nuova tragedia: si è tolto la vita Federico Gaibotti L'Eco di Bergamo

Si è tolto la vita nella casa circondariale di via Gleno Federico Gaibotti. Il compagno di cella l’ha trovato con la maglietta stretta al collo.Sei giorni fa aveva ucciso il padre nella casa di Cavernago nella Bergamasca. Oggi Federico Gaibotti 30 anni si è tolto la vita nel carcere di Bergamo dove era detenuto da venerdì scorso. L'uomo, che ...